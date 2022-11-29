Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав, як жартує на проекті, з'явившись після зникнення.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво – відомий український ресторатор, шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф" колумбійського походження. А нещодавно зірка зникла з Інстаграм, адже його заблокували через проукраїнські публікації. Ектор вийшов в ефір з облікового запису Ольги Мартиновської, розповівши про проблему. Тепер, мабуть, Хіменес-Браво повернув доступ до свого блогу і почав публікувати нові пости.

А цього разу Ектор опублікував жартома, в якому зазначив, що йому подобається, коли учасники "Майстер Шеф" метушаться.

"Більше жартів тут...", - написав зірка, піарячи свій аккаунт.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Ха-ха", "Вам розбанили аккаунт?", "А це вже якийсь МШ? Останній же так і не закінчили через війну. Це вже новий?".



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