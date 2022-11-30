В этот раз на своей странице в Instagram звезда решила рассказать, какой должна быть девушка с обложки.

"Какая она? 🔥 С идеальной кожей, мейком, прической…

… а также с синяками под глазами, растрепанными волосами, сломанным ногтем, который никак не может отремонтировать, потому что всегда нет времени. 🔥 Она всегда на позитиве, работает, вдохновляет других, успевает все и даже больше 😃… а также обессиленная, в слезах из-за хейта и осуждения интернет-людей. 🔥 Ей все удается! Она уверенно шагает к своей мечте, достигает поставленных целей, не останавливается на своем пути, ее жизнь – сказка, о которой мечтают… а также в очередной раз стучится в неоткрывающуюся дверь и не одну...", — пишет Анна Тринчер.

Артистка подчеркнула, что за каждой девушкой с обложки тянется история ошибок, провалов, упадка сил и отсутствия желания что-либо делать, а решающим фактором успеха становится уверенность.

"Уверенность, что за ошибкой придет правильное решение и бесценный опыт, уверенность, что после падения она встанет и пойдет дальше закаленной. Уверенность, что за очередным "нет", впоследствии будет "а есть ли у вас время посетить нас?". Уверенность в том, что каждую ноту можно вытянуть, нужно только работать, не жалеть себя, больше, сильнее, жестче, без выходных, без перерывов на еду, пахать, пахать и еще раз пахать", - пояснила певица.

Звезде также нужна уверенность, что однажды она выйдет на сцену идеальной.

"Уверенность, что даже безвозвратный провал ведет тебя к новому уровню! И как только ты пройдешь это препятствие, решишь его с достоинством - тебя буду ждать открытые двери. Уверенность, что у тебя есть СИЛА. И ты сможешь", - добавила Анна Тринчер.

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