Український виконавець Володимир Дантес поділився, коли і як зав'язалися їхні романтичні стосунки з бізнес-леді Дашею Кацуріною . Як поділився співак, вони товаришували сім'ями. Про це український артист Дантес розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі " Розмова ".
Виконавець вважає, що між ними була і раніше симпатія. Після розлучення Володимир Дантес підтримував Дашу, адже їй було важче, ніж йому. Згодом їхня дружба переросла в дещо більше – романтичні стосунки.
"Ми до цього були близькими друзями. Ми дуже дружили, дуже близько. Ми проводили час разом, відпочивали. Я впевнений, що симпатія була між нами всіма, тому що ми реально всі четверо класні. Я коли дізнався про її розрив і про те , як воно, мені не було так погано, як їй. Я розумів, як їй прикро. Я підтримував, ми довго розмовляли. Це просто переросла дружба. Ми такі: "Так, а чому ні?", - розповів співак.
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Володимир Дантес тепер не має наміру особливо розповідати подробиці особистого життя, як це робив раніше.
"Я за 10 років так намовлявся про свої стосунки, що мені здається, що я повірив у те, що вони ті, як я розповідаю. Насправді треба було дивитися на стосунки, а не те, що ми розповідаємо. Ми не сильно показуємо стосунки. А воно й не хочеться. Я зрозумів, що якщо у вас щось є, ти і не хочеш щось показувати", - пояснив виконавець.
Нагадаємо, Дантес похвалився ідилією з коханою Кацуріною та її маленьким синочком.
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