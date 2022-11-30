Даша Астаф'єва у сукні з значним декольте збентежила колег на нових зйомках.

Нещодавно відома співачка, модель та актриса Даша Астаф'єва розповіла, що займається озвучуванням книг у рамках спеціального проекту. Тоді артистка отримала безліч хвалебних відгуків на свою адресу та підкорила фанатів.

Однак на одному захопленні зірка не зупинилася – вже кілька тижнів, як Даша займається зйомками нового кулінарного шоу. Разом із зірковими колегами вона готує різні смаколики.

Поза зйомками їй завжди вдається подуріти з колегами. Так, цього разу над Дашею пожартував знайомий, представивши якесь відео з моментом, коли вона натерла морквину для чергової страви.

Причому акцент у цей час було зроблено саме на вбранні зірки, декольте якого навряд чи приховало її форми.

«Цей сон, цей сон… Мені щоночі сниться….» - говорится в песне, придавая моменту большей комичности.

Нагадаємо, колегою зі зйомок у цьому ефірі стала українська телеведуча Леся Нікітюк, яка віддала перевагу більш скромному образу. З акуратним макіяжем, зручним укладанням та з червоним фартухом Леся записала кілька роликів, зроблених між зйомками.

Фанати звернули увагу на привабливі образи колег, які в реальному житті віддаю перевагу зручності та спортивному стилю.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон .