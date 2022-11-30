Нещодавно відома співачка, модель та актриса Даша Астаф'єва розповіла, що займається озвучуванням книг у рамках спеціального проекту. Тоді артистка отримала безліч хвалебних відгуків на свою адресу та підкорила фанатів.
Однак на одному захопленні зірка не зупинилася – вже кілька тижнів, як Даша займається зйомками нового кулінарного шоу. Разом із зірковими колегами вона готує різні смаколики.
Поза зйомками їй завжди вдається подуріти з колегами. Так, цього разу над Дашею пожартував знайомий, представивши якесь відео з моментом, коли вона натерла морквину для чергової страви.
Причому акцент у цей час було зроблено саме на вбранні зірки, декольте якого навряд чи приховало її форми.
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Нікітюк зважилася на кардинальну зміну іміджу, показавши результат: фото до та після
«Цей сон, цей сон… Мені щоночі сниться….» - говорится в песне, придавая моменту большей комичности.
Нагадаємо, колегою зі зйомок у цьому ефірі стала українська телеведуча Леся Нікітюк, яка віддала перевагу більш скромному образу. З акуратним макіяжем, зручним укладанням та з червоним фартухом Леся записала кілька роликів, зроблених між зйомками.
Фанати звернули увагу на привабливі образи колег, які в реальному житті віддаю перевагу зручності та спортивному стилю.
Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.
Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.
Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон .