Цього разу на своїй сторінці в Instagram Джамала показала відео своєї теплої зустрічі президентом напередодні її від'їзду до Сполучних Штатів, де вона буде не тільки співати, а й нагадувати світові про війну в Україні.

"Перед від‘їздом до США мала честь побачитись із лідером нашої країни, який для мене є взірцем сміливості і рішучості. Дякую, Володимире Зеленський, за зустріч та розмову. Вона була важливою для мене. Вкотре переконалась, що культурний фронт є невід‘ємним в боротьбі України. Нагадуватиму про війну, допоки ми не переможемо та не повернемо всі наші території. Такі зустрічі надають сил боротися далі за Крим та кожен сантиментр нашої країни. За нами правда, ми всі йдемо до однієї мети, до перемоги", — наголосила Джамала.

Шанувальники, серед яких і знаменитості, в коментарях підтримали Джамалу:

"Удачки тобі в Штатах! 🙌❤️ Слідкуємо за тобою!!";

"Дякую за роботу на культурному фронті, нехай щастить за океаном 🤍";

"Дуже талановита співачка 🔥, наша гордість";

"Джамала, ти скарб. Дякую, що ти в нас є";

"Це добре, коли всi зусилля йдуть на перемогу i нiякого пiару!"

"Ви неймовірна сильна та приклад для натхнення 👌для багатьох Українців".

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.