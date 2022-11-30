В этот раз на своей странице в Instagram Джамала показала видео своей теплой встречи президентом в преддверии ее отъезда в Соединенные Штаты, где она будет не только петь, но и напоминать миру о войне в Украине.

"Перед отъездом в США имела честь увидеться с лидером нашей страны, который для меня является образцом смелости и решительности. Спасибо, Владимир Зеленский, за встречу и разговор. Она была важна для меня. В который раз убедилась, что культурный фронт неотъемлемый в борьбе Украины. Буду напоминать о войне, пока мы не победим и не вернем все наши территории. Такие встречи придают сил бороться дальше за Крым и каждый сантиментр нашей страны. За нами правда, мы все идем к одной цели, к победе", — подчеркнула Джамала.

Поклонники, среди которых и знаменитости, в комментариях поддержали Джамалу:

"Удачки тебе в Штатах! 🙌❤️ Следим за тобой!!";

"Спасибо за работу на культурном фронте, пусть везет за океаном 🤍";

"Очень талантливая певица 🔥, наша гордость";

"Джамала, ты клад. Спасибо, что ты у нас есть";

"Это хорошо, когда все усилия идут на победу и никакого пиара!"

"Вы невероятная сильная и пример для вдохновения 👌 для многих украинцев".

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.