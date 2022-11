Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала відео з виступу KAZKA у київському метро, де їх прийшли послухати українські захисники. Зарицька виконала пісню I Am Not Ok, яка була створена вже після повномасштабного вторгнення рф.

"Ну і день! Здається, мені потрібне стабілізаційне вимкнення енергії на пару годин 🥲 Якщо і вам необхідно перепочити й відволіктись, ділимось маленьким шматочком нашого виступу для захисників та захисниць у київському метро... Сьогодні ми маємо продовжувати жити, підтримувати одне одного, знаходити сили та мріяти про майбутнє. Попри все 🙏🏻", — наголосила солістка KAZKA.

Шанувальники в коментарях підтримали Олександру Зарицьку, засипали її компліментами та навіть порівняли з британською співачкою Адель: "Твоєї крові, просто 🔥🔥", "неймовірна", "Наша Аделька", Дуже і дуже!!! Дякуємо!🙏", "Така гарна, але така сумна пісня! Просто мурахи від відео до неї.😢", "Прекрасно просто😍🔥".

Нещодавно гурт KAZKA завершив свій гастрольний тур Америкою, а тепер його учасники влаштували собі невеличкий відпочинок. Тепер у другій половині грудня Зарицька з командою виступлять у Львові та Одесі. А на початку 2023 року поїдуть в Іспанію, Австрію, Швецію та Великобританію.

