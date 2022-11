В этот раз на своей странице в Instagram артистка опубликовала видео из выступления KAZKA в киевском метро, ​​где они пришли послушать украинские защитники. Зарицкая исполнила песню I Am Not Ok, которая была создана уже после полномасштабного вторжения России.

"Ну и день! Кажется, мне нужно стабилизационное отключение энергии на пару часов 🥲 Если и вам необходимо отдохнуть и отвлечься, делимся маленьким кусочком нашего выступления для защитников и защитниц в киевском метро... Сегодня мы должны продолжать жить, поддерживать друг друга, находить силы и мечтать о будущем. Несмотря на все 🙏🏻", — подчеркнула солистка KAZKA.

Поклонники в комментариях поддержали Александра Зарицкую, засыпали ее комплиментами и даже сравнили с британской певицей Адель: "Твоей крови, просто 🔥🔥", "невероятная", "Наша Аделька", Очень и очень!!! Спасибо!🙏", "Такая красивая, но такая грустная песня! Просто муравьи от видео до нее. 😢", "Прекрасно просто😍🔥".

Недавно группа KAZKA завершила свой гастрольный тур по Америке, а теперь его участники устроили себе небольшой отдых. Теперь во второй половине декабря Зарицкая с командой выступят во Львове и Одессе. А в начале 2023 поедут в Испанию, Австрию, Швецию и Великобританию.

