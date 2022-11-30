Популярна українська телеведуча Катерина Осадча розповіла, що вважає "перегибом" і що не варто зараз публікувати.

Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram Катя вирішила продовжити тему критики та хейту в соцмережах.

"Тепер розкладемо хейтерство через роздратування і здоровий глузд, як тих, хто постить, так і тих, хто залишає коментарі. Ми вчимося новій толерантності в мережі, точніше відсутності толерантності, як з одного боку, так і з іншого боку. На жаль, емпатія — річ якій не вчать в школі. Викладати відпочинок на Мальдівах і сніданки в Парижі, коли в твоїй країні війна - перегиб. Залишати коментарі під дописом про війну - нема чого казати, в тебе все добре, ви багаті - перегиб, адже де добре і хто багатий, якщо всі сидять без світла і тепла...", — пояснила Осадча.

Ведуча наголосила, що скрізь головним має бути розуміння контексту.

"Не свого закритого світу, а загальної картини. І це стосується, як дописувачів, так і коментаторів. А у людей з аудиторією має бути відповідальність за слова і дії, коли ти приклад нехай навіть для двох сотень дописувачів", — додала Катерина.

Також Осадча вирішила відфільтрувати своїх підписників та звернулася з маленьким проханням: "Друзі, всі, хто «був про мене іншої думки», не хоче мене бачити, не подобається все, що я роблю, відпишіться і не дивіться, зробіть ласку. В нас так багато справ до Перемоги, що хейт от точно не на часі".

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