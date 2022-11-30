В этот раз в сторис на своей странице в Instagram Катя решила продолжить тему критики и хейта в соцсетях.
"Теперь разложим хейтерство из-за раздражения и здравого смысла, как тех, кто постит, так и тех, кто оставляет комментарии. Мы учимся новой толерантности в сети, точнее отсутствию толерантности, как с одной стороны, так и с другой стороны. К сожалению, эмпатия — вещь которой не учат в школе. Выкладывать отдых на Мальдивах и завтраки в Париже, когда в твоей стране война - перегиб. Оставлять комментарии под сообщением о войне - нечего говорить, у тебя все хорошо, вы богатые - перегиб, ведь где хорошо и кто богат, если все сидят без света и тепла...", - объяснила Осадчая.
Ведущая подчеркнула, что везде главным должно быть понимание контекста.
"Не своего закрытого мира, а общей картины. И это касается как публикующих, так и комментаторов. А у людей с аудиторией должна быть ответственность за слова и действия, когда ты пример пусть даже для двух сотен подписчиков", — добавила Екатерина.
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Также Осадчая решила отфильтровать своих подписчиков и обратилась с маленькой просьбой: "Друзья, все, кто «был обо мне другого мнения», не хочет меня видеть, не нравится все, что я делаю, отпишитесь и не смотрите, сделайте одолжение. У нас так много дел до Победы, что хейт вот точно не ко времени".
Напомним, Осадчая обратилась к украинцам после "откровений" Земфиры.
Как Politeka сообщала, Осадчая поразила домашним фото с сыновьями от Горбунова.
Также Politeka писала, что Екатерину Осадчую наказали за правдивые новости из Украины, ведущая эмоционально отреагировала.