Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая рассказала, что считает "перегибом" и что не стоит сейчас публиковать.

В этот раз в сторис на своей странице в Instagram Катя решила продолжить тему критики и хейта в соцсетях.

"Теперь разложим хейтерство из-за раздражения и здравого смысла, как тех, кто постит, так и тех, кто оставляет комментарии. Мы учимся новой толерантности в сети, точнее отсутствию толерантности, как с одной стороны, так и с другой стороны. К сожалению, эмпатия — вещь которой не учат в школе. Выкладывать отдых на Мальдивах и завтраки в Париже, когда в твоей стране война - перегиб. Оставлять комментарии под сообщением о войне - нечего говорить, у тебя все хорошо, вы богатые - перегиб, ведь где хорошо и кто богат, если все сидят без света и тепла...", - объяснила Осадчая.

Ведущая подчеркнула, что везде главным должно быть понимание контекста.

"Не своего закрытого мира, а общей картины. И это касается как публикующих, так и комментаторов. А у людей с аудиторией должна быть ответственность за слова и действия, когда ты пример пусть даже для двух сотен подписчиков", — добавила Екатерина.

Также Осадчая решила отфильтровать своих подписчиков и обратилась с маленькой просьбой: "Друзья, все, кто «был обо мне другого мнения», не хочет меня видеть, не нравится все, что я делаю, отпишитесь и не смотрите, сделайте одолжение. У нас так много дел до Победы, что хейт вот точно не ко времени".

Напомним, Осадчая обратилась к украинцам после "откровений" Земфиры.

Как Politeka сообщала, Осадчая поразила домашним фото с сыновьями от Горбунова.

Также Politeka писала, что Екатерину Осадчую наказали за правдивые новости из Украины, ведущая эмоционально отреагировала.