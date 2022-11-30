Багато питань від користувачів мережі було через те, що мама Катерини Репяхової все ще розмовляє російською мовою.

Як повідомляє Politeka.net, молода дружина українського артиста Віктора Павлика та мати його сина Михайла активних користувачів Інстаграм. Там Катерина Репяхова веде свій блог, який приносить їй непоганий прибуток. Не забуває блогер і спілкування з користувачами мережі. Так, кілька годин тому вона наважилася відверто відповісти на запитання своїх підписників.

Багато питань від користувачів мережі було через те, що мама Катерини все ще розмовляє російською мовою. Як пояснила дружина Віктора Павлика, її мамі 61 рік, і вона вже ніколи не перейде на українську мову.

"Мама не перейде у свої 61 на українську мову вже ніколи. Прийміть це, якщо вас це турбує... Моя мама народилася у рашці і все своє життя вона говорила тільки російською мовою. Але їй це не заважає любити Україну і ненавидіти рашку" , – зазначила Катерина Репяхова.

Вона також порадила звернути увагу на Київ, де за її словами, 90% дітей та молоді розмовляють російською мовою.

"Краще турбуйтеся тим, що у Києві 90% дітей та молоді розмовляють російською мовою. Молодь – наше майбутнє, а не пенсіонери. Якщо пенсіонер може перейти на українську мову – чудово. Моя мама не може", - додала Катерина Репяхова.

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Павлика засвітила фігуру у купальнику.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика розмішила кадрами із маленьким сином.