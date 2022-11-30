Как сообщает Politeka.net, молодая жена украинского артиста Виктора Павлика и мать его сына Михаила активный пользователей Инстаграм. Там Екатерина Репяхова ведет свой блог, который приносит ей неплохую прибыль. Не забывает блогер и об общении с пользователями сети. Так, несколько часов назад она решилась откровенно ответить на вопросы своих подписчиков.
Много вопросов от пользователей сети было из-за того, что мама Екатерины все еще разговаривает на российском языке. Как пояснила жена Виктора Павлика, ее маме 61 год и она уже никогда не перейдет на украинский язык.
"Мама не перейдет в свои 61 на украинский язык уже никогда. Примите это, если вас это беспокоит... Моя мама родилась в рашке и всю свою жизнь она говорила только на российском языке. Но ей это не мешает любить Украину и ненавидеть рашку", - отметила Екатерина Репяхова.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Первый раз такое вижу": жителей российского Челябинска напугал мощный "хлопок", кадры
У Тараса Цымбалюка после развода вспыхнул новый роман: в СМИ раскрыли имя избранницы
"Родители так надеялись, что он найдется живым": украинцев ошеломило убийство детского писателя
Никитюк призналась, почему покупает продукты в долг: "Каждый день мне дают..."
Она также посоветовала обратить внимание на Киев, где по ее словам, 90% детей и молодежи разговаривают на российском языке.
"Лучше беспокойтесь тем, что в Киеве 90% детей и молодежи разговаривают на российском языке. Молодежь - наше будущее, а не пенсионеры. Если пенсионер может перейти на украинский язык - замечательно. Моя мама не может", - добавила Екатерина Репяхова.
Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.
Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.
Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.