Відома українська співачка, модель та актриса Даша Астаф'єва допомагає ЗСУ з 24 лютого і продовжує це робити щодня. Вона займається збором коштів, працює з благодійними фондами та не забуває про допомогу притулкам для тварин.
З недавніх пір Даша також почала вести Твіттер, де пише свої особисті зауваження. У саркастичній манері Астаф'єва і цього разу зраділа програшам російських окупантів.
«Вітаю! Я, коли читаю, що наші ЗСУ за минулу добу збили ще певну кількість ворожих літаків, у голові звучить забута за ці кляті дев'ять місяців: «Сер, тейк йор сит! Пліс, пут йор сітбек апрайт! Сенкью, фор флаїнг, ві хоуп ту сю егейн». Гутбай, пи*арасі! Доброго ранку, Україно!» - Написала Даша і привернула увагу.
Тоді артистка отримала безліч хвалебних відгуків на свою адресу та підкорила фанатів.
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Однак на одному захопленні зірка не зупинилася – вже кілька тижнів, як Даша займається зйомками нового кулінарного шоу. Разом із зірковими колегами вона готує різні смаколики.
Поза зйомками їй завжди вдається подуріти з колегами. Так, цього разу над Дашею пожартував знайомий, представивши якесь відео з моментом, коли вона натерла морквину для чергової страви.
Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.
Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.
Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон