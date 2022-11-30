Известная украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева помогает ВСУ с 24-го февраля и продолжает это делать каждый день. Она занимается сбором средств, работает с благотворительными фондами и не забывает о помощи приютам для животных.
С недавних пор Даша также начала вести Твиттер, в котором пишет свои личные замечания. В саркастичной манере Астафьева и в этот раз порадовалась проигрышам российских оккупантов.
«Приветствую! Я, когда читаю, что наши ВСУ за прошедшие сутки сбили еще определенное количество вражеских самолетов, в голове звучит забытое за эти клятые девять месяцев: «Сэр, тейк йор сит! Плис, пут йор ситбек апрайт! Сенкью, фор флаинг, ви хоуп ту си ю егейн». Гутбай, пи*араси! Доброе утро, Украина!» - написала Даша и привлеккла внимание.
Тогда артистка получила множество хвалебных отзывов в свой адрес и покорила фанатов.
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Однако на одном увлечении звезда не остановилась – уже несколько недель как Даша занимается съемками нового кулинарного шоу. Вместе со звездными коллегами она готовит различные вкусности.
Вне съемок ей всегда удается подурачиться с коллегами. Так, в этот раз над Дашей подшутил знакомый, представив которое видео с моментом, когда она натерла морковку для очередного блюда.
Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.
Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.
Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.