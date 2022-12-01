Як пише Politeka.net, Ганна Саліванчук – відома українська актриса театру та кіно, а також дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. У пари є двоє дітей - Гліб, якого Ганна народила у 15-му році, та Микита, який народився у 20-му. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Саліванчук показала, як Гліб привів на ніч подружку.
"Ну все, почалося. Гліб привів дівчину на ніч", - написала Ганна.
"Доброго ранку, наречений і наречена тілі-тілі тісто. Як вам спалося? Як вам тут спалося?", - питала Ганна, звертаючись до дітей, які були в одному ліжку.
А після цього зірка показала, як готує сніданок. Зірка смажила у хлібі яйце.
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"Доброго ранку", - написала зірка в сторіс.
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