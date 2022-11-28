Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая жената на продюсере "Квартал 95" Александра Божкова. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Саливанчук рассказала, куда ей понадобилось отлучиться, что пришлось оставить на полдня больных детей.
"Съемка закончена, свой кайф я получила - невероятный. Хочется, чтобы съемки были каждый день. Потому что каждый человек должен работать по профессии. И сейчас, когда я полдня не видела своих больных детей, я иду купить им небольшой сюрприз, и быстро к ним", - сказала Анна.
"Это просто победа. Я уже 40 минут езжу по всему Киеву, чтобы купить то, что мне заказал Глеб и везде нет света. И я ничего не купила. Это уже пятое место", - продолжила звезда, жалуясь на свои успехи в организации сюрприза.
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Напомним, жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук рассказала, как осталась без света и связи с больными детьми
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