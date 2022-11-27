Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая вышла замуж за продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. У пары есть двое детей - сын Глеб и Никита. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
А в этот раз Саливанчук показала, как пришла на съемки "ЖВЛ", где ведущим недавно стал "Холостяк" Никита Добрынин. Также на студию пришел экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес. Все трое стояли на фоне новогодней елки, позируя для фото.
"Холодно, но мы согреваемся смехом", - написала Саливанчук в своем новом сторис.
"Немного рождественского настроения вам в строчку", - написала на втором сторис Анна, показывая новое фото, где у миниатюрного вертепа.
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