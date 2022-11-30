Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова показала, чого наразі не вистачає їй без світла.

Популярна гімнастка, переможниця одного із сезонів «Холостяка» Даша Ульянова щодня намагається показати щось нове. Дівчина активно веде блог до Інстаграма після завершення романтичного проекту.

В останні кілька днів дівчина не виходила на зв'язок, не розповідала про своє здоров'я та справи, що стурбувало фанатів. За словами Даші, більшість часу вона була без електрики та зв'язку, тому їй не було чого розповісти.

Також Даша вирішила поділитись хоча б спогадами, чого їй більше не вистачає і як би вона хотіла знову провести час.

«Трохи сумую. Цього року пощастило вирватися на кілька днів, тож – не скаржусь. Але зізнаюся, коли сидиш 13 години без світла, хочеться у відпустку» - поділилася Ульянова.

Також Даша показала, як виглядала, коли мала 62 кг. Зірка позувала на березі моря, вражаючи виглядом у купальнику.

"Тут 62 кг кохання", - написала Даша під новою сторою.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ульянова потрапила в халепу, з'явилися кадри

Також Politeka повідомляла, що Ульянова з "Холостяка" у короткій спідниці влаштувала фотосесію з розкішним авто .

А ще Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Ульянова розповіла українкам, як поводитися у формі