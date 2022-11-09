Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", продолжает показвать в Инстаграм свои лучшие кадры. Таким образом девушка привлекает к себе внимание и рассказывает в постах о своей жизни.
Долгое время Даша не говорила о себе и практически не публиковала новостей, сейчас же Даша активизировала свою работу с социальными сетями. В этот раз девушка рассказала о вдохновении, но многие больше обратили внимание на новый кадр с победительницей "Холостяка".
«Спорт. Это действительно то, что держит в тонусе. Спорт делает нас лучше, закаляет, позволяет выплеснуть злость и раздражение.
Чтение. Знаю, банально, но нужно заставить мозг работать. Не новости, а, скажем, художественная литература.
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Кулинария. Это реально я пишу? На самом деле, я никогда не получала такого удовольствия от собственноручно приготовленных блюд.
Прогуляться пешком/проехаться, слушая любимую музыку. Это прямо проверенный метод во все времена.
Поплачьте. Действительно, поплачьте. Пусть получатся все эмоции, неважно какие. Вдох/выдох и вперед в новый день» - высказалась Даша.
Также девушка впечатлила фолловеров новой модной фотосессией, которую устроила посреди города. Как видно, на новых фотографиях Даша запечатлена во время прогулки в Киеве. Перед камерой блогерша появилась в стильном и уютном осеннем образе.
В подписи к публикации Ульянова написала: "Mood: собрать себя в кучу и прогуляться по любимому городу"
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