Известная блогерша Даша Ульянова решила рассказать, как держать себя в форме и искать вдохновение.

Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", продолжает показвать в Инстаграм свои лучшие кадры. Таким образом девушка привлекает к себе внимание и рассказывает в постах о своей жизни.

Долгое время Даша не говорила о себе и практически не публиковала новостей, сейчас же Даша активизировала свою работу с социальными сетями. В этот раз девушка рассказала о вдохновении, но многие больше обратили внимание на новый кадр с победительницей "Холостяка".

«Спорт. Это действительно то, что держит в тонусе. Спорт делает нас лучше, закаляет, позволяет выплеснуть злость и раздражение.

Чтение. Знаю, банально, но нужно заставить мозг работать. Не новости, а, скажем, художественная литература.

Кулинария. Это реально я пишу? На самом деле, я никогда не получала такого удовольствия от собственноручно приготовленных блюд.

Прогуляться пешком/проехаться, слушая любимую музыку. Это прямо проверенный метод во все времена.

Поплачьте. Действительно, поплачьте. Пусть получатся все эмоции, неважно какие. Вдох/выдох и вперед в новый день» - высказалась Даша.

Также девушка впечатлила фолловеров новой модной фотосессией, которую устроила посреди города. Как видно, на новых фотографиях Даша запечатлена во время прогулки в Киеве. Перед камерой блогерша появилась в стильном и уютном осеннем образе.

В подписи к публикации Ульянова написала: "Mood: собрать себя в кучу и прогуляться по любимому городу"

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