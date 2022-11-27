На этот раз на своей странице в Instagram Даша разместила видео, как она решила испытать судьбу и воспользоваться лифтом, пока он работал, но свет в доме уже исчез. При этом она сама отлично понимала, что рискует, и в выходной день ей на спасение придут не скоро. Скрещенные пальцы девушку не спасли, она застряла и час ждала помощи.

"Друзья, произошло худшее. Да, я застряла", - говорит спортсменка, когда в лифте внезапно исчез свет.

"Доброе утро 😁Друзья, убедительная просьба ..не испытывайте судьбу, когда УЖЕ выключили свет))😅 И хотя настроение осталось хорошим и сидела я не так и много (час), но все равно ситуации могут быть разными. Дай бог здоровья людям, которые спасают нас каждый день 😌🙏🏻", - рассказала Ульянова.

Поклонники звезды "Холостяка" в комментариях оценили забавный монтаж видео:

"Надо было пальцы скрещеные до конца держать 😂";

"Даша, ваше видео "сделало" мой день(смеюсь от души) 🔥🔥🔥!!! Будьте благоразумны, берегите себя❤️!";

"Надо ходить пешком! Полезно для здоровья";

"Блин😂😂😂😂 это видео дня 🔥";

"Даша, самоирония и чувство юмора топчик 💯😁😁😁😁 то, что нас спасает по жизни";

"Ситуация "печалька", но очень смешно показали 👍👏".

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