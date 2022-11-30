Популярная гимнастка, победительница одного из сезонов «Холостяка» Даша Ульянова каждый день старается показать что-то новое. Девушка активно ведет блог в Инстаграм после завершения романтичного проекта.
В последние несколько дней девушка не выходила на связь, не рассказывала о своем здоровье и делах, что обеспокоило фанатов. По словам Даши, большинство времени она была без электричества и связи, поэтому ей не было чего рассказать.
Также Даша решила поделиться хотя бы воспоминаниями, чего ей больше не хватает и как бы она хотела снова провести время.
«Немного скучаю. В этом году повезло вырваться на несколько дней, поэтому – не жалуюсь. Но признаюсь, когда сидишь 13 час без света, хочется в отпуск» - поделилась Ульянова.
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Также Даша показала, как выглядела, когда у нее было 62 кг. Звезда позировала на берегу моря, впечатляя видом в купальнике.
"Тут 62 кг любви", - написала Даша под новым стори.
Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова попала в неприятности, появились кадры
Также Politeka сообщала, что Ульянова из "Холостяка" в короткой юбке устроила фотосессию с роскошным авто
А еще Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова рассказала украинкам, как держать себя в форме