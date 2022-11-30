Продюсер та виконавець Олексій Потапенко (Потап) привітав екс-дружину Позитива з днем народження та пожартував над нею.

Популярний український виконавець, екс-учасник гуртів "Время и Стекло" та Mozgi Олексій Завгородній (Позитив) ще навесні 2021 року повідомив, що на той час вже близько року не жив зі своєю дружиною, дизайнеркою Ганною Андрійчук. Пара розлучилася і зараз рідко підтримує зв'язок.

30 листопада Ганна Андрійчук відзначає свій день народження. Продюсер та виконавець Олексій Потапенко (Потап) на своїй сторінці в Instagram вирішив привітати екс-дружину Позитива.

"Гей, Анна! З днем народження!", — написав Потап та опублікував кадр із нової ефектної фотосесії дизайнерки. "Дякую дуже, братику ♥️🥂", — одразу відповіла іменинниця в коментарях.

У себе в Instagram Андрійчук також опублікувала святковий пост, написавши "Відьми не старіють🎂". А Потап у коментарях вирішив пожартувати з приводу її віку: "Аня, але ми знаємо, скільки тобі насправді! 😘😘😘🙃🙃🙃🙃!".

Друзі та шанувальники Ганни приєднуються до привітань у коментарях: "Рідна Анюточка, нехай тві новий рік буде веселішим і мирнішим за теперішній. Нехай мріі збуваються, цілую тебе і міцно обіймаю😘🥂🎂"; "Чудова, яскрава, добра, красива Анічка ❤️ з народженням тебе! Хай твій новий рік відкриє тобі двері в твоє особисте щастя ❤️".

Після повернення Потап розповів, що з березня перебуває у територіальній обороні. За словами артиста, його записав батько.

Також повідомлялося, що Потапа, який нещодавно повернувся до України, зняли у Німеччині.

Також нагадаємо, що Потапу зробили зауваження, нагадавши, що він живе в Україні.