Продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (Потап) поздравил экс-супругу Позитива с днем ​​рождения и пошутил над ней.

Популярный украинский исполнитель, экс-участник групп "Время и Стекло" и Mozgi Алексей Завгородний (Позитив) еще весной 2021 года сообщил, что к тому времени уже около года не жил со своей женой, дизайнером Анной Андрийчук. Пара развелась и сейчас редко поддерживает связь.

30 ноября Анна Андрийчук отмечает свой день рождения. Продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (Потап) на своей странице в Instagram решил поздравить экс-супругу Позитива.

"Эй, Анна! С днем ​​рождения!", - написал Потап и опубликовал кадр из новой эффектной фотосессии дизайнерки. "Спасибо большое, братец ♥️🥂", — сразу ответила именинница в комментариях.

У себя в Instagram Андрийчук также опубликовала праздничный пост, написав "Ведьмы не стареют 🎂". А Потап в комментариях решил пошутить по поводу ее возраста: "Аня, но мы-то знаем, сколько тебе на самом деле! 😘😘😘🙃🙃🙃🙃!".

Друзья и поклонники Анны присоединяются к поздравлениям в комментариях: "Родная Анюточка, пусть твой новый год будет веселее и мирнее нынешнего. Пусть мечты сбываются, целую тебя и крепко обнимаю 😘🥂🎂"; "Великолепная, яркая, добрая, красивая Аничка ❤️ с рождением тебя! Пусть твой новый год откроет тебе дверь в твое личное счастье ❤️".

После возвращения Потап рассказал, что с марта состоит в территориальной обороне. По словам артиста, его записал отец.

Также сообщалось, что Потапа, который недавно вернулся в Украину, засняли в Германии.

Также напомним, что Потапу сделали замечание, напомнив, что он живет в Украине.