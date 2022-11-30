Популярна телеведуча Леся Нікітюк з'явилася на зйомках шоу Даші Астаф'євої, яка разом із зірковими колегами готує різні смаколики кожного ефіру. Також артистки встигли повеселитися між роботою та потішили фанатів.

«Трохи усмішки🙂 Коли ДТЕК дали світло» - написала Леся, знаючи, що в цьому моменті знайдуть себе багато українок. Більшість громадян перебуває багато часу без світла, а за наданий годинник досить складно встигнути приготувати поїсти, купуватися, випрати тощо.

Астаф'єва доповнила: «Коли ДТЕК сказали, зараз подивимося, що вони там наготували».

«Після таких видосів, ДТЕК має давати світло частіше 😂🔥; Я досі не знала, що у мене шість рук, коли з'являється світло, вони швидко працюють 😂; У житті не думала, що можу бути настільки продуктивною За дві години встигаю те, що раніше двох днів робила 😁; Сьогодні світло дали о 1.00 ночі у Дніпрі, так я так само бігала на кухні та прибирала 😂».

Нагадаємо, колегою зі зйомок у цьому ефірі стала українська телеведуча Леся Нікітюк, яка віддала перевагу більш скромному образу. З акуратним макіяжем, зручним укладанням та з червоним фартухом Леся записала кілька роликів, зроблених між зйомками.

Фанати звернули увагу на привабливі образи колег, які в реальному житті віддаю перевагу зручності та спортивному стилю.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон.