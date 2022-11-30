Популярная телеведущая Леся Никитюк появилась на съемках шоу Даши Астафьевой, которая вместе со звездными коллегами готовит различные вкусности каждый эфир. Также артистки успели повеселиться между работой и позабавили фанатов.

«Немного улыбки🙂 Когда ДТЭК дали свет» - написала Леся, зная, что в этом моменте найдут себя многие украинки. Большинство граждан находится много времени без света, а за предоставленные часы довольно сложно успеть приготовить поесть, покупаться, постирать и тд.

Астафьева дополнила: «Когда ДТЭК сказали, щас посмотрим, что они там наготовили».

«После таких видосов, ДТЭК должен давать свет чаще 😂🔥; Я до сих пор не знала, что у меня 6 рук, когда появляется свет, они быстро работают 😂; В жизни не думала, что могу быть настолько продуктивна🤣 За два часа успеваю то, что раньше двух дней делала😁; Сегодня свет дали в 1.00 ночи в Днепре, так я так же бегала на кухне и убирала 😂».

Напомним, коллегой по съемкам в этом эфире стала украинская телеведущая Леся Никитюк, которая предпочла более скромный образ. С аккуратным макияжем, удобной укладкой и с красным фартуком Леся записала несколько роликов, сделанных между съемками.

Фанаты обратили внимание на привлекательные образы коллег, которые в реальной жизни предпочитаю удобства и спортивный стиль.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.