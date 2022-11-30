Популярна артистка, відома співачка та учасниця різних українських шоу Тіна Кароль вирушила за кордон із перших днів вторгнення окупантів на наші землі. Артистка заснувала свій фонд допомоги постраждалим та продовжує розповідати про те, якою роботою вони займаються.

Свої виступи зірка не скасовувала - вона майже кожен день дає нові концерти, не забуваючи про нові композиції. Нещодавно Кароль навіть переписала цілий альбом, замінивши російську мову – англійською.

Також у репертуарі Тіни все більше можна почути українські пісні та нові мотиви. Приваблюють шанувальників та образи у патріотичних вбраннях, які виглядають досить сміливо.

Також Тіна вирішила показувати і прості, швидкоплинні кадри без постановок. Одним із таких став знімок із літака. Артистка позувала з головним убором, сховавши волосся і чесно показала себе без косметики.

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