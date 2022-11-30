Популярная артистка, известная певица и участница различных украинских шоу Тина Кароль отправилась заграницу с первых дней вторжения оккупантов на наши земли. Артистка основала свой фонд помощи пострадавшим и продолжает рассказывать о том, какой работой они занимаются.

Свои выступления звезда не отменяла - она едва ли не каждый день дает новые концерты, не забывая о новых композициях. Недавно Кароль даже переписала целый альбом, заменив русский язык - английским.

Также в репертуаре Тины все больше можно услышать украинские песни и новые мотивы. Привлекают поклонников и образы в патриотичных нарядах, которые выглядят довольно смело.

Также Тина решила показывать и простые, мимолетные кадры без постановок. Одним из таких стал снимок с самолета. Артистка позировала с головным убором, спрятав волосы, и честно показала себя без косметики.

Напомним, Победительница "Холостяка" Ульянова растянулась в эффектном шпагате и восхитила фигурой: "Серьезное оружие".

Как сообщала Politeka, Jerry Heil без лишних слов показала, как россияне радуются гибели невинных поляков: "Пусть видят...".

Также Politeka писала, что Кароль в слезах эмоционально обратилась к украинцам после сложного вечера: "И ты береги себя...".