Популярна співачка Брітні Спірс без піклування батька обіцяла продати будинок і жити з новим чоловіком, натомість в Інстаграм з'являються або чужі, або старі фото артистки. Така поведінка спантеличує шанувальників, вони міркують, чи не стало Брітні гірше.

«Добре, думаю, я оновила свій Instagram, опублікувавши найкрутішу фотографію, яку я коли-небудь бачила у своєму житті 🖼️ … не показуючи своїх облич … мама та дитина дивляться на щось таке крихітне, але ви не можете побачити, що це таке… це картина така гарна… така свята… і загадкова» - пише Брітні під знімком.

У мережі почали міркувати про те, що відбувається:

«Отже, перше фото зі свята Кейтс, а решта стокових зображень з водяними знаками?; Звільнити Брітні здається марним рухом; Я думаю, що ми всі були розіграні. Вона просто весь час каже дурниці; Ви повинні піти та розмістити свої власні фотографії звідти. :); це з відпустки Кейт Хадсон. Трохи дивно лол; що відбувається у голові Брітні? Я дійсно збентежений».

Сміливі фото без одягу, однакові танці, немов у ув'язненні будинку та дивні висловлювання турбують шанувальників дедалі частіше. На цей раз кадри з ванної отримали безліч змішаних коментарів.

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