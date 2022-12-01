Популярная певица Бритни Спирс без опеки отца обещала продать дом и жить с новым супругом, вместо этого в Инстаграм появляются либо чужие, либо старые фото артистки. Такое поведение озадачивает поклонников, они рассуждают, не стало ли Бритни хуже.

«Хорошо, думаю, я обновила свой Instagram, опубликовав самую крутую фотографию, которую я когда-либо видела в своей жизни 🖼️ … не показывая своих лиц … мама и ребенок смотрят на что-то такое крошечное, но вы не можете увидеть, что это такое … это картина такая красивая… такая святая… и загадочная» - пишет Бритни под снимком.

В сети принялись размышлять о происходящем:

«Итак, первое фото с праздника Кейтс, а остальные стоковые изображения с водяными знаками?; Освободить Бритни кажется бесполезным движением; Я думаю, что мы все были разыграны. Она просто все время говорит глупости; Вы должны пойти и разместить свои собственные фотографии оттуда. :); это из отпуска Кейт Хадсон. Немного странно лол; что происходит в голове Бритни? Я действительно смущен».

Смелые фото без одежды, одинаковые танцы, словно в заточении дома и странные высказывания беспокоят поклонников все чаще. В этот раз кадры из ванной получили множество смешанных комментариев.

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