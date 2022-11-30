Бізнесмен Алекс Топольський отримує безліч різних коментарів на свою адресу в соціальних мережах, оскільки не всім до вподоби не лише його висловлювання, а й поведінка. На цей раз анонс випуску з "Холостяком" не обійшовся без критики.

«Холостяк. Посилання на інструкцію, а потім натиснути кнопку 😅» - цитують слова з випуску на сторінці.

У мережі почали висловлювати свою думку:

«Переможе Катя ...розходимося; Актори, які ще не мають Оскара; Це перший сезон, якого я не дивлюся; Який дебільний переклад; У Юлі щось іграшка не дуже; Думка про учасниць змінюється із серії в серії. Я припускаю, що продюсери виставляють дівчаток на шоу, але іноді реально починаються деякі бісити)); Ваші дебільні промо-ролики починають підбивати; Просто жах не сезон».

Нагадаємо, у попередньому, у п'ятому випуску романтичного реаліті Холостяк взявся вивчати арабську кухню разом із Сашком, Катею та Юлею. Спочатку вони із зав'язаними очима купували спеції та продукти, потім кожна дівчина готувала свою страву.

"Побачення в Дубаї насправді було грою на довіру, на злагодженість командної роботи та на розуміння, наскільки ми добре один одного відчуваємо. Вміння відчувати у стосунках – неймовірно важливо. Тільки так можна досягти гармонії", - пише Топольський.

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Топольський відверто розповів про кохання та стосунки.

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