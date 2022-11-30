Бизнесмен Алекс Топольский получает множество различных комментариев в свой адрес в социальных сетях, так как не всем по душе не только его высказывания, но и поведение. В этот раз анонс выпуска с "Холостяком" не обошелся без критики.

«#Холостяк. Ссылку на инструкцию, а потом кнопку нажать 😅» - цитируют слова из выпуска на странице.

В сети принялись выражать свое мнение:

«Победит Катя ...расходимся; Актеры, у которых еще нет Оскара; Это первый сезон, который я не смотрю; Какой дебильный перевод; У Юли что-то игрушка не очень; Мнение об участницах меняется из серии в серии. Я допускаю, что продюсеры выставляют девочек на шоу, но иногда реально начинаются некоторые бесить)); Ваши дебильные промо-ролики начинают подбешивать; Просто ужас не сезон».

Напомним, в предыдущем, в пятом выпуске романтического реалити Холостяк принялся изучать арабскую кухню вместе с Сашей, Катей и Юлей. Сначала они с завязанными глазами покупали специи и продукты, затем каждая девушка готовила свое блюдо.

"Свидание в Дубае на самом деле было игрой на доверие, на слаженность командной работы и на понимание, насколько мы хорошо друг друга чувствуем. Умение чувствовать в отношениях – невероятно важно. Только так можно достичь гармонии", - пишет Топольский.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский откровенно рассказал о любви и отношениях.

Также Politeka писала, "Холостяк" Топольский после премьеры шоу удивил новым откровением.