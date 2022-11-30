Популярна українська співачка Мішель Андраде розповіла про депресивні думки та токсичні стосунки під час перебування у Барселоні. Дівчина шкодує, що не могла довгий час розійтися з колишнім хлопцем. Про це знаменитість розповіла в інтерв'ю виданню "Viva".

Мішель Андраде розповіла, що має молоду людину, але назвати щасливим проведення часу з ним не можна.

"Війна війною, але для кохання завжди є місце. За цей час я переживала і любовну гойдалку. Знаєте, іноді буває, що ти вирішуєш не йти у стосунках далі, а потім знову стрибаєш із цим парашутом у прірву. Тобі начебто страшно, але водночас кайфово. Ти пірнаєш у ці почуття - і все!", - заявила артистка.

Мішель Андраде зізналася, що в неї були зриви та сильні перепади настрою. Вона якийсь час перебувала в токсичних відносинах, які не могла завершити.

"За останні місяці я багато працювала над собою. Я зрозуміла, що ідеальних людей немає, потрібно просто вміти подавати свою правду іншим, робити це щиро, відкрито. Коли ти щирий і справжній артист, твої слухачі обов'язково притягнуться", - зізналася Мішель.

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