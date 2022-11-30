Популярная украинская певица Мишель Андраде рассказала о депрессивных мыслях и токсических отношениях во время пребывания в Барселоне. Девушка сожалеет, что не могла долгое время разойтись с бывшим парнем. Об этом знаменитость рассказала в интервью для издания "Viva".
Мишель Андраде рассказала, что у нее есть молодой человек, но назвать счастливым времяпровождения с ним нельзя.
"Война войной, но для любви всегда есть место. За это время я переживала и любовные качели. Знаете, иногда бывает, что ты решаешь не идти в отношениях дальше, а потом снова прыгаешь с этим парашютом в бездну. Тебе вроде бы страшно, но в то же время кайфово. Ты ныряешь в эти чувства — и все!", — заявила артистка.
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Мишель Андраде призналась, что у нее были срывы и сильные перепады настроения. Она некоторое время находилась в токсичных отношениях, которые не могла завершить.
"За последние месяцы я много работала над собой. Я поняла, что идеальных людей нет, нужно просто уметь подавать свою правду другим, делать это искренне, открыто. Когда ты искренний и настоящий артист, твои слушатели обязательно притянутся, — призналась Мишель.
Напомним, что ведущая "Орел и Решка" Андраде поделилась секретами с украинцами.
Также Politeka писала, что звезда "Орел и Решка" Андраде с гипсом удивила украинцев.
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