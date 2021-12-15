Певица и телеведущая Мишель Андраде, которая сейчас снимается в "Орел и Решка", показала себя на прогулке, поделившись фото в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде является успешной отечественной артисткой. Певицу продюсирует Алексей Потапенко (Потап), а также звезда решила попробовать себя в качестве телеведущей, став участницей проекта "Орел и Решка". Не забывает Мишель и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото звезда позировала в мини-платье. Красотка гуляла по узкой улочке, впечатляя видом в сапожках. Как можно заметить, на руке у Мишель был гипс. Девушка во время одного из своих путешествий получила травму, но съемки не прекратила.

"Мишель, какая страна удивила тебя больше всего?" – вопрос, на который мне очень трудно ответить! Потому что каждая страна, каждый город и каждая встреча с землянами – это незабываемый экспириенс!

Путешествия дают возможность узнавать новые разные культуры, знакомиться с невероятной природой, пробовать необычную еду, встречаться с интересными людьми…

Я все также обожаю путешествовать, летать и чувствовать себя туристом. Тут мы с @orelireshka_official на Сицилии, а я уже планирую следующую личную поездку", - написала Мишель.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Хорошая", "пока остаёмся дома", "Очень красивая леди", "Прелестная девочка. Цвет волос чудесный", "С землянами? "В смысле?", "Мишелька, красотка. Пусть уже лапка быстрей выздоравливает", "Но красоты Вам перелом не убавил в кадре", "Эти ноги - любовь".

Напомним, Дорофеева и Андраде оказались в "партии", а Хименес-Браво задумался о президентстве

А еще Politeka писала, что звезда «Орел и Решка» Андраде удивила растрепанным видом в опасном месте

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