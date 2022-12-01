53-річна знаменита виконавиця Дженніфер Лопес покрасувалася під час поїздки у спортивному костюмі.

Відома актриса, співачка та продюсер Дженніфер Лопес завжди славилася своєю любов'ю до яскравих образів, відкритих вбрань та стильного макіяжу. Для привернення уваги артистка завжди наголошувала на пишних формах, засмаглих ногах і своєму методу догляду за шкірою обличчя та тіла.

Примітно, що в реальному житті зірка віддає перевагу лише зручному одягу, спортивним дизайнерським костюмам і дорогим сумочкам з прикрасами. Не забуває артистка і про тренування, які допомагають їй бути у формі навіть на свята.

Цього разу у світло-сірому костюмі, кросівках та хутряній куртці Лопес покрасувалася під час однієї з робочих поїздок, оскільки зайнята рекламою нового альбому.

Зазначимо, Дженніфер Лопес через 8 років випускає довгоочікуваний альбом. Для цього Лопес вирішила поєднати ідею з її альбомом з минулого, двадцятирічної давності.

Артистка влаштувала цілу рекламну кампанію та нагадала, що це дуже важливий крок для неї, а також їй не вистачало такого ажіотажу останнім часом.

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