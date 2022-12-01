Відома актриса, співачка та продюсер Дженніфер Лопес завжди славилася своєю любов'ю до яскравих образів, відкритих вбрань та стильного макіяжу. Для привернення уваги артистка завжди наголошувала на пишних формах, засмаглих ногах і своєму методу догляду за шкірою обличчя та тіла.
Примітно, що в реальному житті зірка віддає перевагу лише зручному одягу, спортивним дизайнерським костюмам і дорогим сумочкам з прикрасами. Не забуває артистка і про тренування, які допомагають їй бути у формі навіть на свята.
Цього разу у світло-сірому костюмі, кросівках та хутряній куртці Лопес покрасувалася під час однієї з робочих поїздок, оскільки зайнята рекламою нового альбому.
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Зазначимо, Дженніфер Лопес через 8 років випускає довгоочікуваний альбом. Для цього Лопес вирішила поєднати ідею з її альбомом з минулого, двадцятирічної давності.
Артистка влаштувала цілу рекламну кампанію та нагадала, що це дуже важливий крок для неї, а також їй не вистачало такого ажіотажу останнім часом.
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