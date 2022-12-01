Известная актриса, певица и продюсер Дженнифер Лопес всегда славилась своей любовью к ярким образам, открытым нарядам и стильному макияжу. Для привлечения внимания артистка всегда делала акцент на пышных формах, загорелых ногах и своему методу ухода за кожей лица и тела.
Примечательно, что в реальной жизни звезда предпочитает только удобную одежду, спортивные дизайнерские костюмы и дорогие сумочки с украшениями. Не забывает артистка и о тренировках, которые помогают быть ей в форме даже на праздники.
В этот раз в светло-сером костюме, кроссовках и меховой куртке Лопес покрасовалась во время одной из рабочих поездок, так как занята рекламой нового альбома.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Нужно побыть с родными": горе случилось у легендарной "Пташки", она обратилась с просьбой
ВСУ под Бахмутом могут затащить оккупантов в ловушку: дан прогноз на ближайшее время
"Большое количество бомбардировщиков": подготовка рф к новой ракетной атаке видна из космоса
Важное нововведение запускают в Украине с 1 декабря, Резников сообщил детали: "Все, кто имеет..."
Отметим, Дженнифер Лопес спустя 8 лет выпускает долгожданный альбом. Для этого Лопес решила объединить идею с ее альбомом из прошлого, двадцатилетней давности.
Артистка устроила целую рекламную кампанию и напомнила, что это очень важный шаг для нее, а также ей не хватало такого ажиотажа в последнее время.
Напомним, "Красотка наша": Каменских в просторной блузе позаигрывала с поклонниками, видео.
Как сообщала Politeka, "Какие ноги": Кухар из "Танців з зірками" появилась в необычных колготках, фото.
Также Politeka писала, что "Счастливы вместе": экс-муж Лорак Марат страстно обнял новую возлюбленную, момент попал на камеру.