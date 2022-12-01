Известная актриса, певица и продюсер Дженнифер Лопес всегда славилась своей любовью к ярким образам, открытым нарядам и стильному макияжу. Для привлечения внимания артистка всегда делала акцент на пышных формах, загорелых ногах и своему методу ухода за кожей лица и тела.

Примечательно, что в реальной жизни звезда предпочитает только удобную одежду, спортивные дизайнерские костюмы и дорогие сумочки с украшениями. Не забывает артистка и о тренировках, которые помогают быть ей в форме даже на праздники.

В этот раз в светло-сером костюме, кроссовках и меховой куртке Лопес покрасовалась во время одной из рабочих поездок, так как занята рекламой нового альбома.

Отметим, Дженнифер Лопес спустя 8 лет выпускает долгожданный альбом. Для этого Лопес решила объединить идею с ее альбомом из прошлого, двадцатилетней давности.

Артистка устроила целую рекламную кампанию и напомнила, что это очень важный шаг для нее, а также ей не хватало такого ажиотажа в последнее время.

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