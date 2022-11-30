Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець, соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя знайшов спосіб звернути зброю противника проти нього самого та розкрив свій план. Подробицями він поділився на своїй сторінці у соціальній мережі Інстаграм.

Група "Антитіла" разом із їх благодійним фондом продовжують займатися волонтерством та забезпеченням військового фронту життєво необхідними речами. Усі їхні ресурси в тилу та передовий спрямовані лише на одне – "ворог має бути знищений".

Після повернення з фронту музиканти вирішили не просто підтримувати ЗСУ та простих громадян творчістю, а оголосили запуск нового проекту, який має на меті розгорнути зброю окупантів проти них самих. Тарас Тополя зазначив, що участь кожного українця дуже важлива і наближає довгоочікувану перемогу над російськими окупантами.

"Ми оголошуємо про запуск окремого довгострокового проекту під назвою "Ремонт для ЗСУ". Ми не називаємо фінальну суму збору. Адже це – постійнодіючий проект. Чим більше буде зібрано – тим більше танків та іншої техніки буде повернено до ладу. У цьому випадку ваші донати – це снаряди, випущені окупантом з відремонтованої броні. Спільно – розгорнемо зброю ворога проти нього самого! Лінки на реквізити - в профілі @antytila.ua", - поділився Тарас Тополя.

Нагадаємо,Тополя з гурту "Антитіла" розвіяв ілюзії українців щодо відповіді НАТО.

Як повідомляла Politeka, Тополя з "Антитіла" поділився, якого артиста бачить від України на "Євробаченні-2023".

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