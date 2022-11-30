Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель, солист группы "Антитіла" Тарас Тополя нашел способ обратить оружие противника против него самого и раскрыл свой план. Подробностями он поделился на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Група "Антитіла" вместе с их благотворительным фондом продолжают заниматься волонтерством и обеспечением военного фронта жизненно необходимыми вещами. Все их ресурсы в тылу и передовой направлены только на одно – "враг должен быть уничтожен".

После возвращения с фронта музыканты решили не просто поддерживать ВСУ и простых граждан творчеством, а объявили запуск нового проекта, цель которого развернуть оружие оккупантов против них самих. Тарас Тополя отметил, что участие каждого украинца очень важно и приближает долгожданную победу над российскими оккупантами.

"Мы объявляем о запуске отдельного долгосрочного проекта под названием "Ремонт для ВСУ". Мы не называем финальную сумму сбора. Ведь это – постояннодействующий проект. Чем больше будет собрано – тем больше танков и другой техники будет возвращено в строй. В данном случае ваши донаты – это снаряды, выпущенные по оккупанту из отремонтированной брони. Совместно – развернем оружие врага против него самого! Ссылки на реквизиты – в профиле @antytila.ua", - поделился Тарас Тополя.

Напомним, Тополя из группы "Антитіла" развеял иллюзии украинцев относительно ответа НАТО.

Как сообщала Politeka, Тополя из "Антитіла" поделился, какого артиста видит от Украины на "Евровидении-2023".

Также Politeka писала, Тополя выдвинул несколько версий пророссийских заявлений Маска и Папы Римского.