Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка має власну школу танців і разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціям на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася чарівним фото зі свого вінчання та показала маму, яка відзначає свій день народження.

На фотографії Ілона знята у храмі, вона в елегантній весільній сукні з хусткою на голові. Поруч із нею стоїть чоловік Іван Хом'ячук, а також із батьки. Як відомо, кілька місяців тому Ілона вирішила повінчатися зі своїм чоловіком і навіть влаштувала це за всіма традиціями – з білою сукнею та обручками.

У підписі до публікації Гвоздьова розповіла про свою маму і зворушливо привітала її з днем ​​народження: "Моя Люба мама, моя рідна, сьогодні ти стала мудрішою ще на один рік! Знаєш, війна оголила усі наші почуття і кожен день може бути останнім, тому сьогодні я хочу сказати тобі Дякую за те що: ти надзвичайно чуйна, добра і сильна жінка; ти найкраща бабуся для моїх дітей; ти неперевершена домогосподарка і господиня; ти відчайдушна жінка, дружина, мати, яка заради щастя і здоров’я сім’ї готова їхати тисячі км, віддати останню копійку, бути надійним тилом і при цьому завжди усміхатися та зачаровувати. Ти приклад для наслідування, ти завжди поруч і завжди підтримуєш мене, ти моя чарівна муза, ти моє життя та моє повітря. Сьогодні я так боюся не встигнути сказати тобі як СИЛЬНО Я ТЕБЕ ЛЮБЛЮ!".

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