Популярна українська співачка Ліда Лі, яка була підопічною музичного лейбла Монатика, та брала участь у шоу "Танці зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівне фото із близькою подругою, а у підписі до нього зворушливо привітала її з днем ​​народження.

На знімку Ліда та її подруга Даша знято у цікавій локації, це якесь незвичайне кафе з тюками соломи замість сидінь. Схоже, знімок було зроблено на святкуванні Хеллоуїна. Перед камерою співачка з'явилася у стильному бежевому пальті, її волосся акуратно покладене, а на легкий макіяж та чарівна посмішка.

У підписі до публікації Ліда Лі написала: "Ми з тобою з одного тіста. Хоч і зовсім різні. Але об’єднані однією метою! Якщо так просто озернутись і хоч на хвилинку пригадати, що ми вже пройшли разом… ох, Дашка, думаю колись про це можна буде написати велику книгу. Я вдячна тобі і @klodel за ТЕБЕ! За твою відданність, мудрість, спокій, працьовитість, за те, як ти бачиш цей світ, за віру, любов, неймовірну силу, велике сердце… за те, що ти поряд! Не дивлячись ні на що! Навіть коли складно, невідомо, цікаво, коли потоп у квартирі, а в нас виступ — ти поряд. Я знаю, що саме разом з тобою можливо все! З твоїм днем, моя дівчинка. Хочу, щоб ти була найщасливішою! Мріяла на повну, відпочивала, подорожувала, надихалася, кохала і знала, що ти неймовірна і талановита! А я завжди поряд, в прямому сенсі цього слова".

Нагадаємо, "Сильна жінка": Гвоздьова з "Танців із зірками" показала маму на своєму вінчанні, фото.

Як повідомляла Politeka, "Стали більше цінувати": Каменських у білому мереживі звернулася до українців.

Також Politeka писала, що "Маємо світло всередині нас": Аліна Паш підтримала українців у скрутний час напередодні зими.