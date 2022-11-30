Популярная украинская певица Лида Ли, которая была подопечной музыкального лейбла Монатика, и принимала участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательное фото с близкой подругой, а в подписи к нему трогательно поздравила ее с днем рождения.

На снимке Лида и ее подруга Даша запечатлены в интересной локации, это какое-то необычное кафе с тюками соломы вместо сидений. Похоже, снимок был сделан на праздновании Хэллоуина. Перед камерой певица появилась в стильном бежевом пальто, ее волосы аккуратно уложены, а на легкий макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к публикации Лида Ли написала: "Мы с тобой из одного теста. Хоть и совсем разные. Но объединены одной целью! Если так просто оглянуться и хоть на минутку вспомнить, что мы уже прошли вместе… ох, Дашка, думаю, когда-нибудь об этом можно будет написать большую книгу. Я благодарна тебе и @klodel за ТЕБЯ! За твою преданность, мудрость, покой, трудолюбие, за то, как ты видишь этот мир, за веру, любовь, невероятную силу, великое сердце… за то, что ты рядом! Несмотря ни на что! Даже когда сложно, неизвестно, интересно, когда потоп в квартире, а у нас выступление, ты рядом. Я знаю, что именно вместе с тобой возможно все! С твоим днем, моя девочка. Хочу, чтобы ты была самой счастливой! Мечтала по полной, отдыхала, путешествовала, вдохновлялась, любила и знала, что ты невероятная и талантливая! А я всегда рядом, в прямом смысле этого слова".

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