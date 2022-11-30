Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка 24 вересня офіційно стала дружиною свого коханого блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала нове відео, в якому зобразила життєву ситуацію, в якій впізнає себе кожен українець.

Як виявилось, Анна вирішила весело обіграти ситуацію з відключенням світла, вона зіграла одразу двох персонажів. Так, перший персонаж Ані – людина, у якої жодного разу не відключали світло, вона запалює лампочку і весело посміхаючись вітально махає другому персонажу. Ну а другий персонаж – це людина зі свічкою в руках, яка втомилася від відключень, вона зла і незадоволена.

У підписі до публікації Трінчер написала: "Жиза?" А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артистки, відповідаючи на її запитання: "Ахаха, це точно", "Ой, дівки, накуповуємо зараз генераторів. Потім, як все налагодиться, будемо все дружно продавати", "Жиза!", "Чому так?", "Я так розумію, у всіх є генератори?", "Я щодня", "Це мій будинок", "У нас так само", "У нас взагалі не вимикають", "Боже, я не прошу включити мені світло, вимкни їм", "Ось у мене, слава Богу, не вимикають і на мене всі друзі налетіли, що я така погана, наче я винна в цьому", "Це точно я пару днів тому", "І в мене так", "Як життєво".

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