Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально стала женой своего возлюбленного блогера Александра Волошина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила новое видео, в котором изобразила жизненную ситуацию, в которой узнает себя каждый украинец.

Как оказалось, Анна решила весело обыграть ситуацию с отключением света, она сыграла сразу двух персонажей. Так, первый персонаж Ани – человек, у которого ни разу не отключали свет, она зажигает лампочку и весело улыбаясь приветственно машет второму персонажу. Ну а второй персонаж – это человек со свечкой в руках, который устал от отключений, он злой и недовольный.

В подписи к публикации Тринчер написала: "Жиза?". А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артистки, отвечая на ее вопрос: "Ахаха, это точно", "Ой, девки, накупаем сейчас генераторов. Потом, как все наладится, будем все дружно продавать", "Жиза!", "Почему так?", "Я так понимаю, у всех есть генераторы?", "Я каждый день", "Это мой дом", "У нас так же", "У нас вообще не выключают", "Боже, я не прошу включить мне свет, выключи им", "Вот у меня, слава Богу, не выключают и на меня все друзья налетели, что я так плоха, как будто я виновата в этом", "Это точно я пару дней назад", "И у меня так", "Как жизненно".

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