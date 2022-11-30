На своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, що кілька днів тому поїхала на день народження подруги, вирішила відволіктись на 2 дні і не читати новини. Наступного дня Санта похвалилася відео, де вона з подругами чаює в розкішних сукнях, і вже через кілька годин на неї обрушився шквал критики.

"Чи зробила я погано, що виставила цей пост – ні, чи зробила я помилку що виставила саме в цей день – ТАК. Тому що це був день пам’яті жертв Голодомору. Моя бабуся пережила їх обидва, тому я дуже добре пам’ятаю і мені не потрібен якийсь спеціальний день для цього. Якщо б я зранку прочитала новини (як зазвичай), чи поставила би цей пост? Ні! Та я нікому не нашкодила і не зробила зла. Кожна людина в житті робить помилки і я не виключення. І я давно приймаю себе неідеальну, тому що я знаю хто я і яка я", — пише Дімопулос.

Співачка додала, що багато українців страждають на синдром жертви, застрягли в стражданнях та залякані, але вона не така. Санта похвалилася, що "обрала жити, любити, розвиватись та водночас донатити, висвітлювати що коїться в Україні, допомагати". У результаті Дімопулос заблокувала десятки підписників, яких вона через критичні коментарі назвала "ботами" та "неадекватними людьми".

"Я постійно спілкуюся з хлопцями, які знаходяться на передовій, і задаю їм багато питань, одне з яких - чи не бісить їх, коли ми викладаємо своє життя? І уявіть, жоден з них не сказав, що це неправильно! Навпаки, вони стоять на тому, що за це і боряться. Засуджують завжди ті, хто щось собі заборонив (та дуже хоче) і йде внутрішня напруга і злість, яку треба на когось виплеснути. Номінуючи себе «суддею» їм начебто стає легше. Та засинаємо ми всі з собою справжніми", — виправдовується Санта Дімопулос.

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