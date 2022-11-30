Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни кілька місяців жила в Іспанії, потім повернулася до Києва, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала у мережі незвичайне відео зі своєю подругою Ганною Андрійчук та зворушливо привітала її з днем ​​народження.

Як відомо, Настя вже багато років товаришує з Анною Андрійчук, яка була одружена з відомим виконавцем Позитивом із "Время и Стекло". У день народження Ані співачка вирішила привітати її у соцмережі та показала чарівне архівне відео. На кадрах можна побачити маленьку Ганну, яка щось є та показує кулак у камеру.

У підписі до публікації Каменських написала: "Бублик мій @annchuk. Я вітаю тебе с твоїм днем, днем народження! Дивлюся на тебе маленьку на цьому відео і ловлю себе на думці, що хотіла б познайомитися с тобою ще раніше, аніж 17 років тому. Вже малечею ти була з характером і, судячи з кулака, мала добрячу силу. Я бажаю тобі, щоб твоє серце було сповнене коханням, мрії здійснювалися, а на очах, сльози виступали тільки від щастя. P.S. Ще одне бажання хочу загадати користуючись нагодою - перемоги нам всім, перемоги нашій країні".

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