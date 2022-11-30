Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны несколько месяцев жила в Испании, затем вернулась в Киев, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сети необычное видео со своей подругой Анной Андрийчук и трогательно поздравила ее с днем рождения.

Как известно, Настя уже много лет дружит с Анной Андрийчук, которая была замужем за известным исполнителем Позитивом из "Время и Стекло". В день рождения Ани певица решила поздравить ее в соцсети и показала очаровательное архивное видео. На кадрах можно увидеть маленькую Анну, которая что-то есть и показывает кулак в камеру.

В подписи к публикации Каменских написала: "Бублик мой, @annchuk. Я поздравляю тебя с твоим днем, днем рожденья! Смотрю на тебя маленькую на этом видео и ловлю себя на мысли, что хотела бы познакомиться с тобой еще раньше, чем 17 лет назад. Уже малышкой ты была с характером и, судя по кулаку, имела хорошую силу. Я желаю тебе, чтобы твое сердце было наполнено любовью, мечты сбывались, а на глазах слезы выступали только от счастья. P.S. Еще одно желание хочу загадать, пользуясь случаем – победы нам всем, победы нашей стране".

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