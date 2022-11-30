Популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка рік тому народила сина Лева, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася новим відео де показала, як створює черговий стильний образ.

Як виявилося, Даша вирішила поїхати з супермаркету та підібрати для цього максимально зручний образ. Спочатку вона з'явилася в кадрі у чорній білизні, потім одягла чорну кофтинку, а потім бежевий спортивний костюм незвичайного фасону. Потім блогерка взула стильні черевики і одягла довге сіре пальто, а завершила образ невеликою чорною сумочкою через плече. Її волосся випрямлене і акуратно укладене, а на обличчі легкий природний макіяж.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Не розумію, чи подобається сьогоднішній образ, чи ні. Що думаєте?". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію блогерки: "Вау, яке пальто", "Дуже симпатично", "Мені костюм не дуже подобається. А ви завжди красуня!", "Який парфум був на відео?", "Костюм не дуже", "Щось це не ваше!", "Сіре пальто не йде сюди: краще було щось чорне зверху надіти", "Ця цибуля б не тільки в супермаркет вигуляти", "Мені подобається", "Все виглядає красиво, тільки в окремих образах", "Все сподобалося, крім взуття, чомусь воно мені не до смаку, але можливо я просто відстала від моди".

Нагадаємо, "Сильна жінка": Гвоздьова з "Танців із зірками" показала маму на своєму вінчанні, фото.

Як повідомляла Politeka, "Стали більше цінувати": Каменських у білому мереживі звернулася до українців.

Також Politeka писала, що "Маємо світло всередині нас": Аліна Паш підтримала українців у скрутний час напередодні зими.