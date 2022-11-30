Популярная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая год назад родила сына Льва, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась новым видео, где показала, как создает очередной стильный образ.

Как оказалось, Даша решила поехать с супермаркет и подобрать для этого максимально удобный образ. Сначала она появилась в кадре в черном белье, затем надела черную кофточку, а потом бежевый спортивный костюм необычного фасона. Затем блогерша обула стильные ботинки и надела длинное серое пальто, а завершила образ небольшой черной сумочкой через плечо. Ее волосы выпрямлены и аккуратно уложены, а на лице легкий естественный макияж.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Не понимаю, нравится сегодняшний образ, или нет. Что думаете?". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши: "Вау, какое пальто", "Очень симпатично", "Мне костюм не очень нравится. А вы всегда красотка!", "Какой парфюм был на видео?", "Костюм не очень", "Что-то это не ваше!", "Серое пальто не идет сюда: лучше было что-то черное сверху надеть", "Этот лук бы не только в супермаркет выгулять", "Мне нравится", "Все смотрится красиво, только в отдельных образах", "Все понравилось, кроме обуви, почему-то она мне не по вкусу, но возможно я просто отстала от моды".

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