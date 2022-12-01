Український телеведучий та боєць ЗСУ Даніель Салем розповів, чому його не хотіти брати до війська.

Даніель Салем, який зараз є старшим розвідником ЗСУ та служить на Південному напрямку фронту, народився в Одесі, але тривалий час мешкав у Лівані, звідки родом його батько. Лише в 19 років він повернувся до України.

В інтерв'ю проєкту "Зірковий" шоумен розповів, що коли він прийшов до військкомату, його не хотіли брати, бо у нього є "білий квиток" і взагалі "в Україні Даніеля Салема не існує в військкоматі". Все через тривалу процедуру оформлення українського громадянства.

"Коли я приїхав до Одеси, до України, мені було 19-20 років. Я приїхав після армії у Лівані, я був із ліванським паспортом. За рік-два мій дідусь подав мої документи на посвідку на проживання. Три роки, а потім п'ять років ти подаєш документи на громадянство. Я отримав свій паспорт, коли мені було 28 років, після призивного віку. Я отримав свій паспорт, я не пройшов військкомат. В Україні Даніеля Салема не існує в військкоматі", - пояснив ведучий.

Даніель також розповів про свій військовий досвід. У ліванській армії він був штурмовиком, елітним військовим.

"У нас були стрілкові завдання: тобто, це місто, зачистка будівлі. І коли Ліван пішов в наступ на Ізраїль, тоді я сказав ні. По-перше, тому що в мене мама – єврейка, батько – ліванець. Одне, коли ти захищаєш свою країну від тих, хто всередині. Тоді була історія з сирійцями, це була трошечки інша така для мене. А коли є сусід, він для мене не ворог, тому що це кров моєї матері, я такий: "Ні-ні-ні. Ця війна не для мене". Я пішов навчатися і приїхав до Одеси", — пригадує Салем.

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