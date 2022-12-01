Даниэль Салем, который сейчас является старшим разведчиком ВСУ и служит на Южном направлении фронта, родился в Одессе, но долгое время жил в Ливане, откуда родом его отец. Лишь в 19 лет он вернулся в Украину.

В интервью проекту "Звездный" шоумен рассказал, что когда он пришел в военкомат, его не хотели брать, потому что у него есть "белый билет" и вообще "в Украине Даниэля Салема не существует в военкомате". Все из-за длительной процедуры оформления украинского гражданства.

"Когда я приехал в Одессу, в Украину, мне было 19-20 лет. Я приехал после армии в Ливане, я был с ливанским паспортом. Через год-два мой дедушка подал мои документы на вид на жительство. Три года, а потом пять лет ты подаешь документы на гражданство. Я получил свой паспорт, когда мне было 28 лет, после призывного возраста. Я получил свой паспорт, я не прошел военкомат. В Украине Даниэля Салема не существует в военкомате", - пояснил ведущий.

Даниэль также рассказал о своем военном опыте. В ливанской армии он был штурмовиком, элитным военным.

"У нас были стрелковые задачи: то есть, это город, зачистка здания. И когда Ливан пошел в наступление на Израиль, тогда я сказал нет. Во-первых, потому что у меня мама – еврейка, отец – ливанец. Одно, когда ты защищаешь свою страну от тех, кто внутри. Тогда была история с сирийцами, это была немножко другая такая для меня. А когда есть сосед, он для меня не враг, потому что это кровь моей матери, я такой: "Нет-нет-нет. Эта война не для меня". Я пошел учиться и приехал в Одессу", - вспоминает Салем.

Напомним, беда у Даниэля Салема, ведущий эмоционально обратился к обидчику.

Также Politeka писала, что Даниэль Салем поразил редкими кадрами со своей дочерью.

Как Politeka сообщала, Салем назвал звездных коллег, которые его неприятно удивили после вторжения рф.